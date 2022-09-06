В Каменске-Уральском суд арестовал лихача, который скрылся от полицейских и был объявлен в розыск

Мужчина устроил погоню и скрылся от сотрудников ГИБДД, однако затем сдался полиции. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган экипаж ДПС остановил автомобиль Toyota Corona, за рулем которого находился житель Иркутской области 1982 года рождения. Мужчина устроил погоню и даже скрылся от сотрудников ГИБДД, однако затем сдался полиции.

Инцидент произошел 5 сентября на территории Каменска-Уральского. Мужчина проигнорировал требование полиции предоставить водительские права и свидетельство о регистрации машины, зажал боковым стеклом руку сотруднику полиции, протащив его за собой несколько десятков метров, и уехал. Инспектор получил телесные повреждения.

"Для задержания Toyota, мчавшейся на отдельных участках дороги со скоростью свыше 200 км/ч, кроме ДПС Каменска-Уральского задействованы были патрульные машины Курганской ГИБДД, так как нарушитель выехал за пределы Свердловской области. Табельное оружие полицейские применять не стали в связи с большой интенсивностью транспортного потока, а также по причине того, что в салоне машины лихача находились несовершеннолетний пассажир 13-15 лет на вид и женщина. Злоумышленнику удалось оторваться от погони на проселочной дороге в районе села Мальцево Шадринского района Курганской области", — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Автомобиль гонщика объявили в федеральный розыск, однако вскоре нарушитель добровольно явился в отдел полиции города Ишим Тюменской области. Оттуда его доставили в Каменск-Уральский для дачи показаний. Суд арестовал лихача на 10 суток.

По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, следственный отдел по Каменску-Уральскому возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Лихачу грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств.