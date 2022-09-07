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Общество / Суды и криминал
7 сентября 2022, 11:00

Суд отправил в колонию строгого режима жителя Березовского за жестокое обращение с кошкой

  Валерия Белякова
Кошка

Житель Березовского был приговорен за то, что выбросил кошку с балкона 5-го этажа, к условному сроку. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд отправил в колонию строгого режима жителя Березовского, который выбросил с 5-го этажа дома кошку по кличке Муся. Животное упало на асфальтированную дорогу и получило серьезные травмы. 

Преступление березовчанин Ян Ашихмин совершил в нетрезвом состоянии 18 июня 2021 года. В отношении мужчины было возбуждено дело за жестокое обращение с животными. В апреле 2022 года суд Березовского городского округа признал жителя виновным и приговорил его к условному наказанию на год и восемь месяцев с испытательным сроком, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. 

В надзорном ведомстве посчитали приговор несправедливым и подали апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского облсуда. Гособвинитель настаивал, что решение необходимо изменить, так как Ашихмин уже был ранее судим за особо тяжкое преступление, находился под надзором полиции, привлекался к административной ответственности, на путь исправления не встал. 

В итоге облсуд принял доводы прокуратуры, судебная коллегия изменила приговор злоумышленнику на реальное лишение свободы на срок в 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Березовском был осужден живодер за убийство собаки. 

Областная газета Свердловской области

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