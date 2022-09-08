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Общество / Суды и криминал
8 сентября 2022, 15:03

"Организация украинских националистов" признана в России экстремистской

Суд

ОУН* — это ультраправая организация, которая действовала на территории Галиции и Волыни. Фото: Алексей Кунилов

Верховный суд России признал незаконной "Организацию украинских националистов" (ОУН). В ходе рассмотрения иска экстремистскими были признаны еще два объединения.

ОУН* — это ультраправая организация, которая действовала на территории Галиции и Волыни. Ее члены воевали против СССР на стороне СС. Руководителем организации был Степан Бандера. После 2014 года власти Украины взяли курс на героизацию бандеровцев.

"Суд удовлетворил иск генпрокурора о признании экстремистскими организации объединения "Добровольческое движение организации украинских националистов", "СИЧ-С14" и националистической группировки "Черный комитет", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Две другие организации были созданы в конце 2010-х годов. Членов "СИЧ-С14"* и "Черного комитета"* подозревают в убийствах, участии в госперевороте на Украине, совершении атак на российские посольства и офисы "Сбербанка" в Киеве.

*Организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ

Областная газета Свердловской области

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