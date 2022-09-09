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Общество / Суды и криминал
9 сентября 2022, 13:00

На Среднем Урале вынесли приговор велокурьеру за наезд на пешехода

  Валерия Белякова
Велосипедист

В Екатеринбурге суд ограничил свободу доставщика-велосипедиста за наезд на пешехода. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге вынесли приговор курьеру-велосипедисту, который сбил женщину-пешехода. Пострадавшая получила серьезные травмы.

Уголовное дело в отношении курьера Никиты Аристова рассмотрел мировой судья Екатеринбурга. Мужчина был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Велокурьер приговорен к одному году ограничения свободы, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, добавив, что обвиняемый раскаялся и извинился перед потерпевшей.

Кроме этого, суд частично удовлетворил иск пострадавшей, взыскав с курьера расходы на лечение и проезд, а также компенсацию морального вреда на сумму свыше 210 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел 14 декабря 2021 года на улице Луначарского в Екатеринбурге. Осужденный двигался на велосипеде по тротуару, при этом проезжая часть была свободна. В какой-то момент курьер отвлекся от наблюдения за дорогой, вовремя не увидел женщину и наехал на нее. В результате столкновения пешеход получила травмы, ей потребовалось лечение.

Ранее в Екатеринбурге в ДТП пострадали женщина с ребенком, которые передвигались на велосипеде.

Областная газета Свердловской области

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