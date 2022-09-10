В Нижнем Тагиле местная жительница подавала липовые путевки в Анапу

В Нижнем Тагиле задержали 58-летнюю женщину, продававшую несуществующие путевки в детский лагерь Анапы. Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Полиция Нижнего Тагила задержала 58-летнюю местную жительницу, которая продала липовые путевки в детский лагерь Анапы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за мошенничество, сообщили в пресс-группе МУ МВД России "Нижнетагильское".

По данным следствия, подозреваемая с февраля 2022 года предлагала жителям Дзержинского района Нижнего Тагила отправить детей на отдых в Анапу по выгодной цене, заплатив 10% от реальной стоимости путевки на море. Пострадавшие переводили примерно по 15 тысяч рублей на банковскую карту по номеру телефона. Выдать путевки своим жертвам злоумышленница обещала в начале лета, однако этот процесс подозреваемая постоянно откладывала, а потом и вовсе перестала выходить на связь.

Четверо потерпевших обратились в полицию. Силовики задержали подозреваемую, которая не раз была судима за мошеннические действия. Женщина уже призналась в содеянном, она находится под подпиской о невыезде.

В полиции не исключают, что жертв обмана может быть больше и просят всех, кто пострадал от действий задержанной, обратиться в подразделение уголовного розыска Нижнего Тагила по телефонам (3435)97-61-01, 97-61-02.

Напомним, в Екатеринбурге мошенники обманули женщину-врача, выманив у нее несколько миллионов рублей личных сбережений.