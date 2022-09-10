Темы дня

Общество / Суды и криминал
10 сентября 2022, 10:32

В Нижнем Тагиле местная жительница подавала липовые путевки в Анапу

  Валерия Белякова
Задержанная

В Нижнем Тагиле задержали 58-летнюю женщину, продававшую несуществующие путевки в детский лагерь Анапы. Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Полиция Нижнего Тагила задержала 58-летнюю местную жительницу, которая продала липовые путевки в детский лагерь Анапы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за мошенничество, сообщили в пресс-группе МУ МВД России "Нижнетагильское".

По данным следствия, подозреваемая с февраля 2022 года предлагала жителям Дзержинского района Нижнего Тагила отправить детей на отдых в Анапу по выгодной цене, заплатив 10% от реальной стоимости путевки на море. Пострадавшие переводили примерно по 15 тысяч рублей на банковскую карту по номеру телефона. Выдать путевки своим жертвам злоумышленница обещала в начале лета, однако этот процесс подозреваемая постоянно откладывала, а потом и вовсе перестала выходить на связь.

Четверо потерпевших обратились в полицию. Силовики задержали подозреваемую, которая не раз была судима за мошеннические действия. Женщина уже призналась в содеянном, она находится под подпиской о невыезде.

В полиции не исключают, что жертв обмана может быть больше и просят всех, кто пострадал от действий задержанной, обратиться в подразделение уголовного розыска Нижнего Тагила по телефонам (3435)97-61-01, 97-61-02. 

Напомним, в Екатеринбурге мошенники обманули женщину-врача, выманив у нее несколько миллионов рублей личных сбережений. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.09.2022, 12:15 / Общество
В полицию Екатеринбурга за сутки обратились шесть жертв телефонных аферистов
10.09.2022, 11:23 / Политика
Королем Великобритании официально провозгласят Карла III
10.09.2022, 10:32 / Общество
В Нижнем Тагиле местная жительница продавала липовые путевки в Анапу
09.09.2022, 20:49 / Общество
На Среднем Урале подвели итоги конкурса "Семья года"
09.09.2022, 20:02 / Общество
На 27 перекрестках Екатеринбурга появятся умные светофоры