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Общество / Суды и криминал
12 сентября 2022, 11:15

В Екатеринбурге осудили жителя за постоянное избиение пасынка

  Валерия Белякова
Колония

Осужденный отправлен в колонию общего режима за истязание ребенка. Фото: Галина Соловьева

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам колонии общего режима местного жителя, который избивал пасынка проводом от микроволновой печи. От мужчины ребенок 2008 года рождения получал систематические побои.

Мужчина признан виновным в истязании малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Как установили в надзорном ведомстве, осужденный для наказания сына своей супруги использовал любые малозначительные поводы — давил психологически и наносил побои.

Также обвиняемый избил ребенка проводом от микроволновой печи. В августе 2020 осужденный растер левую руку мальчика наждачной бумагой за то, что пасынок сделал себе временную татуировку.

В итоге суд признал виновным жителя Екатеринбурга в истязании малолетнего. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в июне 11-летняя девочка из Нижней Синячихи получила огнестрельное ранение на прогулке. Подозреваемый был задержан полицией.

Областная газета Свердловской области

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