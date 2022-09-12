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Общество / Суды и криминал
12 сентября 2022, 13:53

Полиция задержала екатеринбуржца, который похитил 300 тыс. рублей у 87-летней пенсионерки

Подозреваемый

Его подозревают в мошенничестве по схеме "Родственник попал в ДТП". Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали ранее не судимого местного жителя, который похитил у пенсионерки, проживающей на ул. Академика Бардина, 300 тыс. рублей. Его подозревают в мошенничестве по схеме "Родственник попал в ДТП".

На Среднем Урале эта схема вымогательства очень распространена: аферисты звонят пожилым людям, представляются сотрудниками полиции или Следственного комитета и рассказывают пенсионерам о том, что их дети или внуки якобы устроили аварию, за которую им грозит серьезный срок. Чтобы избежать наказания, злоумышленники предлагают передать "доверенному лицу" большую сумму денег — как правило, около 1 млн рублей. Спустя некоторое время к пенсионеру приходит курьер и забирает наличные.

Задержанный местный житель пояснил полицейским, что поучаствовать в мошеннической схеме ему предложил некий "работодатель" в соцсетях, которому курьер отдавал основную часть похищенных денег. Мужчина забрал сумму, которую 87-летняя жительница Екатеринбурга откладывала 12 лет себе на похороны. Подозреваемый признал вину, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении курьера расследуется уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК Российской Федерации (мошенничество). Как установили сотрудники правоохранительных органов, на его счету значится еще 8 аналогичных преступлений.

Областная газета Свердловской области

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Полиция задержала екатеринбуржца, который похитил 300 тыс. рублей у 87-летней пенсионерки