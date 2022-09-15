Суд Екатеринбурга приговорил к 6 годам колонии организатора финансовой пирамиды

В кооперативе с гражданами заключали договоры передачи личных сбережений. Фото: Алексей Кунилов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области. Мужчина признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Установлено, что осужденный создал кредитно-потребительский кооператив "Ссудо-сберегательный центр "ЗОЛОТОЙ ВЕКЪ", который осуществлял свою деятельность по принципу финансовой пирамиды. С апреля 2014 года по ноябрь 2018 года головной офис организации работал на территории уральской столицы. Кроме того, филиалы располагались в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, а также в Челябинской области, Пермском крае, Республике Башкортостан.

В кооперативе с гражданами заключали договоры. Потерпевшие вносили денежные средства в кассу, а им в свою очередь обещали выплачивать не менее 11% годовых. Участникам выдавали соответствующие сертификаты, внесение и снятие денег фиксировалось в сберегательной книжке. Фактически выплаты клиентам производились за счет поступления средств от новых вкладчиков.

В ноябре 2018 года в связи с невозможностью осуществления выплат офисы, работающие в перечисленных регионах, были закрыты. За время существования пирамиды осужденный похитил денежные средства у 472 граждан на общую сумму свыше 264,7 млн рублей.

Суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также были удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.