Мошенники убедили пенсионерку из Екатеринбурга продать квартиру за 2,7 млн рублей

Аферистам удалось обмануть пенсионерку трижды в течение месяца. Фото: Галина Соловьева

В отдел полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу обратилась 72-летняя женщина, которую аферисты обманным путем убедили продать квартиру и похитили деньги. Ущерб пенсионерке составляет около 3 млн рублей.

Пострадавшая женщина рассказала, что в середине августа ей позвонил неизвестный мужчина и представился следователем МВД. Он сообщил пенсионерке о расследовании преступлений, которые мошенники совершают в отношении пожилых граждан, и сказал, что счета женщины якобы используются для совершения денежных махинаций. Чтобы обезопасить накопления, лжесиловик предложил перевести деньги на безопасный счет — доверчивая женщина последовала его совету и перевела 300 тыс. рублей.

После этого она оформила мошенникам кредитную карту с лимитом в 45 тыс. рублей, а затем через риелторское агентство совершила сделку по продаже своей квартиры на сумму 2,7 млн рублей. Аферисты сказали пенсионерке, что это позволит уберечь квартиру, которой пытаются завладеть некие другие мошенники.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество". Полицейские проводят весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мер для раскрытия преступления.