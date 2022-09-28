В Первоуральске мужчину приговорили к 6,5 годам колонии за изготовление наркотиков

Мужчина в специально оборудованной лаборатории изготовил 11,7 кг мефедрона. Фото: Павел Ворожцов

Первоуральский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в незаконной покупке и изготовлении наркотических средств, а также попытке сбыта наркотиков через интернет. Ему назначили 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Гособвинитель представил доказательства того, что в июне 2021 года осужденный, находясь в составе организованной группы, купил оборудование и химические вещества, необходимые для изготовления наркотиков. Совместно с другими лицами, которых также будут судить, он в специально оборудованной лаборатории изготовил 11,7 кг мефедрона.

Всю партию мужчина реализовать не успел — в ноябре прошлого года его задержали сотрудники ФСБ.

До этого момента житель Первоуральска успел заработать на продаже запрещенных веществ более 500 тыс. рублей. Чтобы отмыть деньги он осуществлял финансовые операции по погашению задолженности по договору кредитного счета и оплачивал аренду квартиры. Свою вину в преступлениях осужденный признал, отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Приговор в отношении наркоторговца еще не вступил в законную силу.