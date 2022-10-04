В Екатеринбурге заключили под стражу обвиняемого в диверсии на железной дороге

Мужчину задержали в конце сентября. Фото: Алексей Кунилов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу обвиняемого в диверсии на железнодорожных путях в Свердловской области.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, мужчину 1993 года рождения задержали сотрудники регионального УФСБ в конце сентября. В отношении него возбуждили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия).

Предполагается, что он был завербован спецслужбами Украины. На 80-м километре перегона Реж – Стриганово мужчина установил алюминиевую перемычку между рельсами, чтобы устроить сход вагонов с бронетехникой.