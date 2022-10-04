Двух тагильчан осудили за оборот поддельных табачных изделий стоимостью 8 млн рублей

По решению суда осужденных ждут принудительные работы. Фото: Владимир Мартьянов

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в незаконном обороте немаркированных табачных изделий.

По версии следствия, обвиняемые с конца июня 2020 года по январь 2022 года закупали контрафактный товар в Екатеринбурге у неустановленных лиц. Далее продукция направлялась в торговые точки Нижнего Тагила на реализацию.

Более 98 тысяч пачек контрафактных сигарет под торговым наименованием известных брендов были изъяты из продажи сотрудниками правоохранительных органов в рамках оперативно-разыскной деятельности. Общая сумма поддельных табачных изделий превысила 8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд назначил одному из мужчин наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ, другому — на 2 месяца меньше. При этом с каждого будет удерживаться 20% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.