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Общество / Суды и криминал
4 октября 2022, 11:54

Двух тагильчан осудили за оборот поддельных табачных изделий стоимостью 8 млн рублей

суд

По решению суда осужденных ждут принудительные работы. Фото: Владимир Мартьянов

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в незаконном обороте немаркированных табачных изделий.

По версии следствия, обвиняемые с конца июня 2020 года по январь 2022 года закупали контрафактный товар в Екатеринбурге у неустановленных лиц. Далее продукция направлялась в торговые точки Нижнего Тагила на реализацию. 

Более 98 тысяч пачек контрафактных сигарет под торговым наименованием известных брендов были изъяты из продажи сотрудниками правоохранительных органов в рамках оперативно-разыскной деятельности. Общая сумма поддельных табачных изделий превысила 8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд назначил одному из мужчин наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ, другому — на 2 месяца меньше. При этом с каждого будет удерживаться 20% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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