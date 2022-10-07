В России прекратили первое уголовное дело об уклонении от явки по повестке о частичной мобилизации

Житель Пензы получил право на реабилитацию, а также на компенсацию за 48-часовое задержание. Фото: Алексей Кунилов

В Пензе было прекращено первое в РФ уголовное дело об уклонении от явки по повестке о частичной мобилизации. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Прокуратура Пензенской области [почитала Пленум Верховного суда и] признала решение о возбуждении дела незаконным", — написал Павел Чиков.

Юрист отметил, что подозреваемый, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, получил право на реабилитацию, а также на компенсацию за 48-часовое задержание.

Дело по статье 328 УК РФ было возбуждено на 32-летнего жителя Пензы. Он отказался подписать повестку в военный комиссариат. В итоге подозреваемого в уклонении задержали при силовой поддержке ОМОНа.