В России прекратили первое уголовное дело об уклонении от явки по повестке о частичной мобилизации

В Пензе было прекращено первое в РФ уголовное дело об уклонении от явки по повестке о частичной мобилизации. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
"Прокуратура Пензенской области [почитала Пленум Верховного суда и] признала решение о возбуждении дела незаконным", — написал Павел Чиков.
Юрист отметил, что подозреваемый, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, получил право на реабилитацию, а также на компенсацию за 48-часовое задержание.
Дело по статье 328 УК РФ было возбуждено на 32-летнего жителя Пензы. Он отказался подписать повестку в военный комиссариат. В итоге подозреваемого в уклонении задержали при силовой поддержке ОМОНа.