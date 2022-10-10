Жителя свердловского села оштрафовали за охоту на краснокнижного лебедя

Мужчина намеренно выстрелил в лебедя-шипуна три раза. Фото: Павел Ворожцов

Жителя села Конево оштрафовали на 15 тысяч рублей за незаконную охоту на лебедя, занесенного в Красную книгу Среднего Урала. Решение вынес мировой судья Невьянского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, подсудимый Кирилл Колташов полностью признал свою вину и возместил материальный ущерб, нанесенный департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Преступление 27-летний житель совершил 8 мая 2022 года. На собственной машине он приехал на берег реки Большой Сап. С собой у мужчины было гладкоствольное охотничье ружье и патроны. В прокуратуре сообщают, что осужденный намеренно приехал к месту обитания лебедя-шипуна, чтобы поохотиться на него. Мужчина три раза выстрелил в дикую птицу.

Отметим, лебедь-шипун занесен в Красную книгу Свердловской области и подлежит особой охране. Охота на него запрещена. Приговор в отношении Кирилла Колташова в законную силу не вступил.