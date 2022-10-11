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Общество / Суды и криминал
11 октября 2022, 14:47

В Екатеринбурге девушка на свидании ограбила мужчину

  Валерия Белякова
Торговый центр

Девушка запомнила пароль от мобильного приложения банка у нового кавалера и присвоила его деньги. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге мужчина лишился денег с банковской карты после свидания с девушкой, с которой он познакомился в социальных сетях. Сотрудники полиции задержали 18-летнюю подозреваемую.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, жертвой грабительницы стал 21-летний мигрант. Он переписывался с девушкой по имени Дилбар в приложении для знакомств. Молодые люди встретились в торговом центре на улице Халтурина, с собой новая знакомая привела подругу. Девушки попросили кавалера оплатить покупки в косметическом бутике. Для этого мужчина дал им свою банковскую карту, а сам ждал у входа в магазин.

Девушки вернули карту знакомому, попросили проверить в мобильном приложении траты, и когда молодой человек набирал пароль на экране, они его запомнили.

"После этого подружка девушки попросила у потерпевшего телефон якобы позвонить маме и удалилась с гаджетом в туалет. Вскоре туда же направилась и сама Дилбар, попросив парня присмотреть за вещами. После этого новоиспеченная пара еще немного погуляла по торговому центру и рассталась. А через некоторое время заявитель обнаружил, что с его банковского счета пропали 46 тысяч рублей", — уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина обратился в полицию, сыщики задержали 18-летнюю гражданку ближнего зарубежья. Подозреваемая призналась в краже денег с банковского счета. В отношении девушки возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Краснотурьинске задержали подозреваемую в мошенничестве женщину, которая обманывала пенсионеров.

Областная газета Свердловской области

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