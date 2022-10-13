На Среднем Урале ФСБ пресекла деятельность преступной наркогруппировки

Для изготовления наркотиков задержанные арендовали квартиру. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области

На Среднем Урале осужден главарь преступной группировки, которая занималась изготовлением и распространением наркотиков. Деятельность банды пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Для изготовления запрещенных веществ трое членов группировки создали подпольную лабораторию в арендованной квартире. При обыске оперативные сотрудники изъяли больше 11 килограммов наркотических средств, лабораторное оборудование и химические вещества для производства. Наркотики преступники продавали в скрытой интернет-сети.

29-летнего организатора нарколаборатории оперативники ФСБ задержали в ноябре 2021 года, а также двух его подельников 1972 и 1966 годов рождения, которые занимались изготовлением и сбытом запрещенных веществ.

В отношении преступной группы было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Главаря банды Первоуральский городской суд признал виновным и приговорил к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Расследование дела в отношении остальных членов банды продолжается.

Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор 19 членам крупного наркосиндиката.