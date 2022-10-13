Алиментарный вопрос

Если после развода оба родителя будут заботиться о ребенке, он не почувствует себя брошенным. Фото: elements.envato.com

В это воскресенье россияне будут отмечать День отца. Учрежден он был всего лишь год назад указом президента Владимира ПУТИНА, но успел завоевать симпатии. 16 октября по всей стране будут чествовать мужчин, которые для своих детей являются надежной опорой, другом и защитником при любых обстоятельствах, даже если семья распалась. Но сегодня мы решили поговорить о другом. О том, что в стране неуклонно растет число мужчин, пренебрегающих отцовским долгом, не желающих заниматься воспитанием и содержанием детей. И за ними, увы, тянутся женщины. Отцов среди неплательщиков алиментов в Свердловской области 80 процентов, матерей – 20. Почему так происходит, как защитить права детей – разбиралась обозреватель «ОГ» Татьяна БУРОВА.

По данным Федеральной службы судебных приставов, размер долга по алиментам в России превысил 156 млрд рублей, в Свердловской области – 3,7 млрд. Конечно, накопили эти суммы нерадивые отцы и матери не за один год. Пять лет назад общая сумма алиментных долгов россиян составляла 120 млрд рублей, свердловчан – около 1,3 млрд. Но взыскивать удается лишь часть алиментов, остатки постепенно копятся. Так, за первое полугодие нынешнего года свердловским приставам удалось взыскать с должников более 820 млн рублей – вроде бы много, но это всего лишь четверть общей суммы.

Между тем исполнительные листы по алиментам продолжают поступать, причем нарастающими темпами. И как бы ни хлопотали родители, которые в одиночку вынуждены поднимать детей, пытаясь добиться денег от бывших вторых половинок, как бы ни старались судебные приставы, количество должников среди алиментщиков снизить не удается. По данным главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, в должниках числится 19 880 человек, из них мужчин -15 856, женщин – 4 024. Кто же они?

Портретик так себе

В зеркале статистики уральский неплательщик алиментов выглядит следующим образом. Трудоустроен он неофициально, скрывает свой заработок, с новой супругой или супругом живет в гражданском браке, имущества, на которое можно наложить арест, не имеет, все записано на родственников. В среднем на каждого из должников приходится более 160 тысяч рублей долга, ну а конкретные суммы колеблются от нескольких десятков тысяч рублей до нескольких миллионов.

Гендерные различия накладывают свой отпечаток на среднестатистический портрет должников по алиментам. Среди женщин больше всего исполнительных производств – 2 738 – накопили матери в возрасте от 30 до 42 лет, а самую крупную задолженность – более 177 млн рублей – женщины от 42 до 54 лет. А вот у мужчин лидеры по двум названным показателям одной возрастной группы: на долю отцов 30–42 лет приходится более 10 тысяч исполнительных листов на сумму 1,8 млрд рублей.

Причины и мотивы неуплаты алиментов у мужчин и женщин также различаются.

– Треть отцов, как показывают многочисленные исследования, уклоняется от содержания детей не из-за финансовых трудностей, а от обиды и желания насолить бывшей супруге, – говорит семейный психолог Маргарита Кириченко. – Еще треть делает это по идейным, так сказать, соображениям. К примеру, отец хочет контролировать траты детских денег и, если мать ребенка отказывается отчитываться, перестает платить. Или он регулярно берет дочь или сына к себе на выходные, на каникулы, в отпуск, но при этом просит произвести взаимозачет, а мать возражает. Ах так, значит, не получишь ничего…

С женщинами, которые обязаны платить алименты, но не делают этого, ситуация, по словам Маргариты Кириченко, однозначнее и печальней. Подавляющее большинство из них либо лишены родительских прав, либо находятся в местах не столь отдаленных, либо спились, опустились. Алименты с матери чаще требуют не их бывшие мужья, а опекуны ребенка – бабушка, дедушка или другие родственники.

– Нередки, к сожалению, ситуации, когда дети опустившихся женщин оказываются в приютах, а кто их отец, неизвестно, – говорит Маргарита Кириченко. – В этом случае алименты с лишенных родительских прав матерей взыскиваются администрацией социального учреждения, органами опеки и попечительства.

За страх, а не за совесть

На тех, кто не желает участвовать в содержании детей, поначалу пытаются воздействовать убеждением.

– К нам поступают жалобы от родителей, с которыми после развода остались дети, на то, что отец или мать не платят алименты, – говорит Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. – Мы обращаемся в комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства неплательщика, его приглашают, пытаются надавить на совесть. Иногда это срабатывает. Но гораздо действеннее, надо признать, принудительные меры – арест имущества должника, запрет выезда за границу.

Его слова подтверждают факты из практики регионального управления ФССП. Житель Режа накопил 60 тысяч рублей долгов, из них более 45 тысяч по алиментам. На уговоры расплатиться не реагировал, но стоило приставу наложить арест на иномарку должника, как деньги у того нашлись. Другой, далеко не бедный мужчина из Екатеринбурга, уклонялся от уплаты алиментов не один год, его долг перевалил за 4 млн рублей. И тут он решил продать кое-что из недвижимости. Пристав об этом узнал и наложил запрет на регистрационные действия с имуществом должника. Чтобы сделка не сорвалась, отец предпочел расплатиться.

Хороший эффект дает и привлечение к административной ответственности. После ее применения около 40 процентов должников полностью или частично погашают задолженность по алиментам. Ну а злостных неплательщиков привлекают к ответственности уголовной. Попадает под нее и немало женщин.

Мамочку из Карпинска за то, что не платила алименты на ребенка, суд приговорил к семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении. В колонию попали и две сестры-алиментщицы из Алапаевска. Одной из них 43 года, другой – 40, у обеих – по двое детей, обе лишены родительских прав. Отрезвит ли их уголовное наказание, неизвестно. Но иногда, чтобы одуматься, хватает одной угрозы попасть в тюрьму.

Сорокалетняя женщина накопила задолженность по алиментам порядка 1 млн рублей. Сначала ее привлекли к административной ответственности, назначив в качестве наказания 40 часов обязательных работ и предупредив, что следующим шагом будет уже привлечение к уголовной ответственности. Женщина положенные часы отработала. А затем продала свою квартиру в Екатеринбурге, расплатилась по алиментным долгам, уехала жить в глубинку, устроилась на работу.

Закон посуровел

В нынешнем году меры принуждения для неплательщиков алиментов стали еще жестче. Были приняты и начали действовать поправки в статью 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ и в статью 157 Уголовного кодекса РФ. В чем суть изменений?

Раньше к административной и к уголовной ответственности нельзя было привлечь тех, кто откупался от своего ребенка небольшими суммами. Скажем, должен ежемесячно перечислять 10 тысяч рублей, а перечисляет 1,5 тысячи. Теперь основанием для привлечения по статье 5.35.1 КоАП является любая недоплата по алиментам. Как и для привлечения к уголовной ответственности. Однако если должник после привлечения к административной ответственности полностью погасит долг, уголовное наказание ему уже не грозит. Есть ради чего раскошелиться. Особенно тем, кто дорожит репутацией, работой, карьерой.

Поправки в законы оказались востребованными. Только за первое полугодие на Среднем Урале было привлечено к административной ответственности 1 550 должников и возбуждено 886 уголовных дел за неуплату алиментов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 10 процентов.

Решил законодатель и еще одну проблему. Иногда после развода женщина с ребенком вынуждена выехать из квартиры бывшего мужа и снимать жилье. В прежние годы, если она поднимала вопрос об увеличении алиментов на размер компенсации части арендной платы, суды нередко в этом отказывали.

– В моей практике был случай, когда пристав на основании решения суда сделала перерасчет долга по алиментам – вычла сумму, выплаченную отцом за съемную квартиру для ребенка и его матери, – рассказывает управляющий партнер юридической компании в Екатеринбурге Олег Крупинкин. – Суд принял такое решение на том основании, что в перечне дополнительных расходов, которые обязаны нести родители, плата за жилье отсутствует. Мы добились его отмены, но далось это нелегко. Теперь траты на оплату жилья узаконены. В статью 86 Семейного кодекса внесена поправка. Отсутствие у родителя, с которым остался ребенок, пригодного для постоянного проживания жилого помещения является основанием для привлечения второго родителя к участию в дополнительных расходах.

В серой зоне

Но позволят ли законодательные новшества, настойчивость судебных приставов-исполнителей и помощь общественных институтов решить алиментную проблему, добиться, чтобы все дети разведенных родителей получали деньги на свое содержание? Ответ эксперты пока дают отрицательный.

– Уговорами и принуждением можно повлиять на тех, у кого есть совесть, кто работает, имеет стабильный доход, – говорит Игорь Мороков. – Но большинство должников по алиментам находятся в серой зоне – они перебиваются случайными заработками, у них нет собственности, им нет нужды ездить за границу, репутацией они тоже не дорожат. Взыскать с них долги представляется нереальным. Уже много лет в стране идут разговоры о необходимости создать Алиментный фонд. В прошлом году этот вопрос в очередной раз подняла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но пока все ограничивается лишь дебатами.

Аргументы «за» следующие. Из такого фонда можно выплачивать алименты на детей, которым не платят родные отец или мать. Добиваться взыскания потраченных на эти цели средств будут сотрудники фонда, а не мать или отец, в одиночку воспитывающие ребенка. Если одинокие родители будут исправно получать алименты, у них отпадет необходимость в господдержке, сократятся расходы бюджета на пособия.

Но где взять деньги, чтобы наполнить фонд? В него предлагается направлять средства, выделяемые региональными бюджетами на пособия для детей, которым родители не платят алименты; судебные пошлины по делам о взыскании алиментов; штрафы за просрочку платежей; проценты, набегающие по задолженности. Однако этого явно недостаточно. Фонд окажется платежеспособным, если ему удастся добиваться взыскания самых безнадежных долгов по алиментам.

По договору или по суду Законом предусмотрено два варианта решения вопроса об условиях содержания ребенка после развода: по договоренности или через суд. По статистике, только трети разводящихся супругов алименты назначаются судом. Две трети предпочитают договориться. К сожалению, договоренности эти в большинстве своем являются устными и на практике сплошь и рядом нарушаются. Поэтому юристы предлагают закрепить в Семейном кодексе за родителями обязанность при разводе либо требовать назначения алиментов по суду, либо оформлять нотариальное соглашение. О том, что необходимо учесть при составлении такого документа и с какими подводными камнями можно столкнуться, «ОГ» рассказала член правления Нотариальной палаты Свердловской области Елена БЕЛЯНСКАЯ: – Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Не удостоверили у нотариуса – соглашение считается недействительным. Но обращаться к нотариусу можно лишь в том случае, если стороны пришли к обоюдному согласию по данному вопросу. Если же у них имеются разногласия о размере алиментов, порядке их уплаты и т.д., то вопрос решается в суде. В соглашении об уплате алиментов от имени получателя алиментов – несовершеннолетнего ребенка – чаще всего выступает его мама. Когда ребенок достигает возраста 14 лет, он может заключить соглашение самостоятельно, но с согласия матери. Если же воспитанием ребенка занимается исключительно отец, он может потребовать уплаты алиментов от матери. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа, так что можно сразу обращаться к судебным приставам за взысканием. Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий недопустимы. Внести изменения в ранее заключенное соглашение можно при согласии обеих сторон, при этом сделать это можно у любого нотариуса, а не только у того, кто данное соглашение удостоверял. Размер алиментов, который устанавливается соглашением, не может быть ниже суммы, которая была бы определена судом, то есть не менее ¼ от доходов плательщика на одного ребенка, не менее 1/3 – на двух детей, не менее 1/2 – на трех и более детей. При этом не имеет значения, дети от одного брака или от разных. В соглашении можно предусмотреть условие об индексации суммы алиментов. Если плательщик алиментов состоит в браке, то при удостоверении соглашения об их уплате на содержание детей от предыдущих браков требуется согласие его супруги.

ВАЖНО По закону родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей до достижения ими 18 лет и дольше, если ребенок – нетрудоспособный, инвалид, нуждающийся в помощи. Взрослые дети тоже обязаны содержать нетрудоспособных родителей при необходимости. Однако если мать и отец не участвовали в содержании и воспитании ребенка, он, став взрослым, может отказаться их содержать.