У жительницы Екатеринбурга "сотрудники банка" похитили 890 тысяч рублей

Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка, где обслуживается женщина. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге очередной жертвой кибермошенников стала 56-летняя жительница. У женщины похитили со счета 890 тысяч рублей.

Полицейским пострадавшая рассказала, что ей позвонил незнакомый. Он представился сотрудником службы безопасности банка, где она обслуживается. Он сообщил, что со счета клиентки пытаются несанкционированно списать деньги, чтобы их сохранить, нужно перевести средства на "защищенный" счет. Женщина согласилась, сняла наличные и перевела их, куда сказали мошенники. Подставной сотрудник банка также убедил потерпевшую оформить "зеркальный" кредит, а деньги перевести на очередной "безопасный" счет. Доверчивая гражданка оформила заем на сумму 395 тысяч рублей. После этого звонки на телефон пострадавшей прекратились. Тогда она поняла, что ее обманули, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина рассказала, что слышала о таких схемах мошенничества, но в данной ситуации на нее оказали психологическое воздействие.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Сыщики устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Напомним, ранее в Екатеринбурге задержали девушку, которая ограбила на свидании нового знакомого.