Троих фигурантов по делу о взрыве на Крымском мосту арестовали

Речь идет об Олеге Антипове, Александре Былине и Дмитрии Тяжелых. Фото: Алексей Кунилов

Басманный районный суд Москвы арестовал троих человек, подозреваемых в совершении теракта на Крымском мосту. Они будут заключены под стражу до 8 декабря.

Речь идет об Олеге Антипове, Александре Былине и Дмитрии Тяжелых.

"Басманный районный суд Москвы рассмотрел ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Былина А. Г., Антипова О. А. и Тяжелых Д. В., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б, "в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК РФ", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Было установлено, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограммов. В начале августа оно было отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).

В результате подрыва грузовика погибли пять человек и обрушились два пролета автодороги, была создана Правительственная комиссия для решения возникших проблем, в первую очередь – с логистикой. Ранее "ОГ" писала, что по подозрению в совершении теракта были задержаны 8 человек.