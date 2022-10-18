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Общество / Суды и криминал
18 октября 2022, 15:33

Кибермошенники похитили у екатеринбурженки 865 тысяч рублей

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"Сотрудник банка" сообщил женщине, что от ее имени подана заявка на смену абонентского номера, к которому привязан банковский счет. Фото: Павел Ворожцов

В отдел полиции № 15 Екатеринбурга обратилась 43-летняя женщина, у которой похитили 865 тысяч рублей. Один из мошенников позвонил пострадавшей и представился сотрудником банка.

Неизвестный мужчина сообщил женщине, что от ее имени подана заявка на смену абонентского номера, к которому привязан банковский счет. После этого клиентке позвонила неизвестная, также представившаяся сотрудницей банка, и сказала, что на имя екатеринбурженки оформлен кредит. Для аннулирования кредита женщине необходимо было продиктовать коды, которые придут в СМС.

После этого у пострадавшей списались деньги со счета, но злоумышленники убедили ее, что приложение банка работает некорректно и в скором времени средства снова будут отображаться в личном кабинете. Также они убедили клиентку банка завести несколько цифровых банковских карт. 

Уже после окончания всех операций женщина поняла, что стала жертвой аферистов. Она пояснила полицейским, что слышала о подобных схемах обмана, однако в момент разговора с мошенниками находилась под психологическим давлением и не вспомнила об этом.

Сотрудники полиции Екатеринбурга проводят проверку по факту преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Областная газета Свердловской области

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