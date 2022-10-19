Подростка, который поджег пенсионерку в Алапаевске, отправили под домашний арест

Инцидент произошел вечером 16 октября. Фото: Александр Исаков

Суд отправил под домашний арест 16-летнего подростка, которого подозревают в жестоком убийстве пенсионерки в Алапаевске. Мера пресечения будет действовать до 17 декабря.

"В отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью, который участвовал в избиении пенсионерки в Алапаевске, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 17 декабря", — сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Свердловской области.

Ранее стало известно, что на пенсионерку напали двое подростков 16 и 12 лет. Однако младший мальчик еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. В отношении него будут приняты меры, направленные на пресечение подобных преступлений в будущем.

Как отмечал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, оба подростка живут в полных семьях, на учете в ПДН не состоят. "Увидев жертву, подростки догнали ее, достали из своего пакета бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облили женщину и при помощи спички подожгли. Чем конкретно могла "насолить" протерпевшая двум пацанам, сейчас выясняют сыщики и следователи", — рассказал Валерий Горелых.