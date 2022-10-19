Трое аферистов похитили у екатеринбуржца 6,7 млн рублей под предлогом обмена на криптовалюту

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Прокуратура Железнодорожного района уральской столицы утвердила обвинение в отношении трех мужчин, которые похитили у жертвы более 6,7 млн рублей. Аферисты сделали это под предлогом обмена наличных средств на криптовалюту.

По информации следствия, в июне этого года 38-летний екатеринбуржец придумал план по хищению денег у знакомого. Для этого организатор преступления привлек еще двух мужчин, между которыми были распределены роли.

Договорившись о встрече с жертвой, аферисты прибыли к его дому на двух автомобилях. Потерпевший вынес более 6,7 млн рублей наличными и вручил их мужчине, который исполнял роль продавца криптовалюты. Последний пересчитал деньги и открыл ноутбук якобы для установления курса криптовалюты. Мошенник сложил деньги в свою сумку и сказал, что не может поймать интернет.

"Поняв, что его пытаются обмануть и скрыться с его денежными средствами, потерпевший вышел из салона автомобиля и потребовал их вернуть. После чего обвиняемые скрылись на автомобилях с похищенными денежными средствами, в дальнейшем распределив и распорядившись ими по своему усмотрению", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело о хищении крупной суммы денег передано для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.