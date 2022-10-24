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Общество / Суды и криминал
24 октября 2022, 14:00

С начала 2022 года уральская таможня возбудила почти 6,5 тысяч уголовных и административных дел

Таможня

В период с января по сентябрь уральские таможенники возбудили 84 уголовных дела. Фото: Галина Соловьева

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов в ходе пресс-конференции 24 октября рассказал об итогах работы структуры за 9 месяцев 2022 года. Он поделился информацией о возбужденных уголовных и административных делах, а также назвал самые необычные товары, которые граждане незаконно пытались вывезти из страны.

В период с января по сентябрь уральские таможенники возбудили 84 уголовных дела, среди которых 25 — преступления в лесной сфере, 21 — контрабанда запрещенных веществ, 10 — уклонение от уплаты таможенной пошлины, 10 — незаконное образование юридических лиц, 7 — контрабанда товаров двойного и военного назначения. Также было возбуждено около 6 400 административных дел.

Алексей Фролов рассказал о двух случаях, когда нарушители пытались вывезти из страны необычные товары.

"Как-то у нас была зарегистрирована попытка вывоза в Казахстан порядка 370 шлемофонов для танков. Также в рамках уголовного дела были задержаны конфеты и возбудили уголовное дело по контрабанде наркотических веществ, потому что эти сладости содержали каннабис", — сообщил начальник УТУ.

Процедура таможенного досмотра в этом году применялась только к 0,8% всех деклараций, что на треть меньше прошлогодних показателей. Доля досмотра в отношении плодоовощной продукции и товаров первой необходимости сократилась почти в 3 раза.

Областная газета Свердловской области

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