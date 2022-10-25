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Общество / Суды и криминал
25 октября 2022, 19:38

Глава Березовского ГО рассказал о мошенниках, которые обманывают родственников мобилизованных

мобилизация

Звонивший мошенник назвался представителем Южного военного округа. Фото: Полина Зиновьева

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов рассказал о новом виде мошенничества. Аферисты представляются военнослужащими и пытаются получить доступ к счету мобилизованных граждан, куда поступает их денежное довольствие.

Об этом мэр Березовского написал у себя в telegram-канале.

"Сегодня одной из семей мобилизованных поступил звонок с номера 8 922 773-01-84. Звонивший назвался представителем Южного военного округа. Сказал, что их мобилизованный родственник хочет оформить доверенность на доступ к счету, куда будет зачисляться его денежное довольствие. Данные мобилизованного были названы с ошибкой. Родственница мобилизованного прервала телефонный разговор", — говорится в сообщении.

После проверки номера стало известно, что за последние 10 дней SIM-картой пользовались только раз. При этом звонок поступил из Ханты-Мансийского автономного округа.

Евгений Писцов призвал родственников мобилизованных граждан не паниковать и всегда сохранять бдительность при общении с неизвестными людьми по телефону. Информация о попытке хищения денег передана в правоохранительные органы для принятия превентивных мер.

Областная газета Свердловской области

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