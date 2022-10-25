Мособлсуд оставил в силе приговор баскетболистке Бриттни Грайнер

Апелляция по делу баскетболистки из США состоялась сегодня, 25 октября. Фото: сайт БК "УГМК"

Московский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор американской экс-баскетболистке БК "УГМК" Бриттни Грайнер. Назначенный ранее срок было решено оставить без изменений.

Апелляция по делу баскетболистки из США прошла сегодня, 25 октября.

"Приговор Химкинского городского суда Москвы в отношении Грайнер Бриттни изменен в части зачета срока нахождения в СИЗО, в остальной части приговор оставить без изменения, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения", — сообщает из зала суда ТАСС.

Адвокат баскетболистки Мария Благоволина ранее отмечала, что Бриттни Грайнер не верит в отмену приговора, но надеется на его смягчение.

Напомним, спортсменку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. В ручной клади у нее обнаружили вейпы с подозрительной жидкостью, которая оказалась гашишным маслом. Данные подтверждены экспертизой.

4 августа суд приговорил баскетболистку к 9 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Сама Грайнер вину признала и добавила, что вейп с гашишным маслом привезла непреднамеренно.