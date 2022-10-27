Екатеринбургские сыщики задержали в Бурятии подозреваемого в краже 6,5 млн рублей из сейфа

С помощью записей удалось установить приметы мужчины, среди которых броская татуировка на руке. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 11 Железнодорожного района Екатеринбурга смогли найти и задержать мужчину, подозреваемого в краже 6,5 млн рублей из сейфа одной из городских фирм. Похитителю грозит до 10 лет лишения свободы.

В августе этого года в полицию поступило сообщение от руководителя организации о том, что неизвестный ночью через окно проник в офис фирмы. С помощью отвертки он вскрыл несложный сейф и похитил оттуда 6,5 млн рублей — деньги принадлежали непосредственно директору.

Вора зафиксировали камеры видеонаблюдения. С помощью записей удалось установить приметы мужчины, среди которых броская татуировка на руке в виде креста.

"Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за кражи 39-летний житель Петропавловска-Камчатского. Дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия показали, что фигурант убыл в г. Улан-Уде. Оперативная группа екатеринбургских сыщиков выдвинулась в республику Бурятия, где им удалось задержать предполагаемого похитителя", — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), за что грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый был арестован. Расследование продолжается.