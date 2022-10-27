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Общество / Суды и криминал
27 октября 2022, 10:38

На Среднем Урале судебные приставы вернули матери 3-летнюю дочь, которую скрывал ее отец

Воссоединение мамы с дочерью

Отец, который развелся с супругой, не давал ей видеться с ребенком более 2 лет. Фото: отделение по связям со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

Сотрудники ГУФССП России по Свердловской области смогли добиться возвращения женщине ее 3-летней дочери. Супруги развелись, и отец не давал видеться с ребенком более 2 лет.

После развода суд постановил, что ребенок должен проживать с матерью, однако отец забрал дочь и скрылся в Екатеринбурге. Мужчина законные требования судебных приставов игнорировал. Во время проживания с отцом ребенок не посещал детский сад и не проходил плановые медицинские обследования. Мужчина официально не работал.

"Для участия в совершении исполнительских действий были привлечены сотрудники межрайонного отделения судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыска детей и отделения специального назначения ГУФССП России по Свердловской области, судебные приставы Кировского районного отделения г. Екатеринбурга, сотрудники органов опеки и попечительства и психолог", — сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

После принятия необходимых мер приставы вернули дочь матери. При встрече женщина не скрывала слез радости и поблагодарила сотрудников ГУФССП за работу.

Видео: отделение по связям со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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