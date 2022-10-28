Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга обвиняется в получении крупной взятки

Максимальное наказание за подобные преступления — лишение свободы на 15 лет с выплатой штрафа. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские следователи предъявили обвинение заместителю прокурора Ленинского района Екатеринбурга в совершении коррупционного преступления. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области заместителю прокурора Ленинского района города Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

Максимальное наказание за подобные преступления — лишение свободы на 15 лет с выплатой штрафа в размере до 70-кратной суммы взятки.

Сотрудники Следственного комитета совместно с региональным Управлением ФСБ продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления, собирать и закреплять доказательства.