Двух охранников в Екатеринбурге подозревают в нападениях на посетителей баров

В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полиция арестовала двух екатеринбуржцев, которые работали охранниками в ночных заведениях в центре уральской столицы. Их подозревают в нападении на посетителей и похищении имущества.

По версии следствия, 1 сентября около 5:00 25-летнего местного жителя встретили возле выхода из бара двое неизвестных ему мужчин и попытались спровоцировать конфликт. Екатеринбуржцу удалось избежать ссоры, сесть в такси и уехать домой в микрорайон Светлый, но мужчины поехали за ним на машине. Догнав посетителя бара возле подъезда, подозреваемые снова начали конфликтовать с ним под надуманным предлогом, а затем избили мужчину. Кроме того, распылили в лицо потерпевшему газ из баллончика и забрали его телефон.

Видео: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В последствии оба подозреваемых были задержаны и арестованы. Один из нападавших — 19-летний местный житель, а другой — 25-летний гражданин одной из сопредельных стран. К уголовной ответственности ранее они не привлекались. Один из молодых людей работал охранником в баре, расположенном по адресу пр. Ленина, 49, а другой — секьюрити ночного клуба на ул. Красноармейской.

"Полицейские предполагают, что обвиняемые могут быть причастны к ряду других подобных преступлений. Возможно, злоумышленники, пользуясь нетрезвым состоянием посетителей ночных заведений, провоцировали конфликтные ситуации и в процессе потасовки похищали имущество граждан", — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).