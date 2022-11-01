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Общество / Суды и криминал
1 ноября 2022, 11:17

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в двойном поджоге ГАЗели

  Валерия Белякова
Подозреваемый в поджоге

Подозреваемым в поджоге ГАЗели оказался 55-летний ранее судимый мужчина. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого, который причастен к поджогу чужой ГАЗели на улице Кузнечной. По данным силовиков, злоумышленник за одну ночь пытался дважды поджечь машину. 

ЧП произошло 20 октября в 22:30. В дежурную часть Кировского ОВД сообщили, что у фруктового киоска горит припаркованный автомобиль. Машина принадлежит владельцу торгового павильона. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили пожар. Следователи в ходе осмотра обнаружили на лобовом стекле следы горючего вещества. На записях с камер наружного наблюдения видно, что к ГАЗели подходит мужчина, обливает ее из бутылки, после чего автомобиль начинает гореть, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. 

Однако на этом история не заканчивается. Через несколько часов пострадавший автомобиль снова загорелся. Неизвестный поджигатель вернулся и работал по той же схеме. Хозяину машины причинен ущерб на сумму 385 тысяч рублей.

По факту инцидента полицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества). Подозреваемый в поджоге был задержан. Им оказался 55-летний ранее судимый мужчина, который пытался продать владельцу киоска краденый алкоголь. Однако индивидуальный предприниматель отказался покупать его и выгнал из павильона сбытчика. После чего злоумышленник решил отомстить обидчику, приобрел на заправке бензин, облил машину и поджег ее. 

В полиции выясняют, причастен ли задержанный к какой-либо другой противоправной деятельности. Уголовное дело расследуется. 

Напомним, ранее в Екатеринбурге арестовали двух охранников ночных заведений, подозреваемых в избиении посетителей. 

Областная газета Свердловской области

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