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Общество / Суды и криминал
6 ноября 2022, 17:06

Свердловчанина ждет суд за незаконное хранение взрывчатки

  Валерия Белякова
Взрывчатые вещества

Изъятые полицией взрывчатые вещества у жителя села Ирбитского района. Фото: сайт 66.мвд.рф

Полиция Ирбита направила на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении местного жителя за незаконное приобретение, изготовление и хранение взрывчатых веществ. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, перед судом предстанет житель села Стриганское 1988 года рождения. В полицию поступила информация о возможном хранении у него дома незарегистрированного оружия и боеприпасов. Сыщики выяснили, что в ноябре 2020 года мужчине его друг подарил карабин ТОЗ-17 калибра, 4 патрона к нему, 2 банки с порохом и другие компоненты для изготовления боеприпасов к гладкоствольному огнестрельному оружию 16 и 20 калибров.

Получивший подарки житель пояснил, что принял их от друга, так как не хотел его обидеть. Оружие и боеприпасы новый владелец спрятал у себя дома, не став оформлять необходимые разрешительные документы. В феврале 2021 года гражданин изготовил 15 патронов 20 калибра и 10 патронов 16 калибра, убрав в сейф, понадеявшись, что данное имущество у него не найдут. Сдавать его добровольно подозреваемый не стал, хотя при этом понимал, что может быть привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение боеприпасов. Позже оружие и взрывчатые вещества были обнаружены сотрудниками полиции, следователи возбудили уголовное дело. 

Сейчас материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, обвиняемый находится под подпиской о невыезде. В МВД напоминают гражданам, что на Среднем Урале действует программа, в рамках которой можно добровольно сдать оружие и получить денежное вознаграждение, освободившись от ответственности.

Напомним, накануне сотрудники ДПС, применив служебное оружие, задержали в Екатеринбурге автомобильного лихача.

Областная газета Свердловской области

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