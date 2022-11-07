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Общество / Суды и криминал
7 ноября 2022, 14:02

В Костроме арестовали свердловчанина, которого подозревают в поджоге кафе "Полигон"

Сгоревший клуб "Полигон"

Инцидент произошел в ночь на 5 ноября. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области

В Костроме избрали меру пресечения уроженцу Свердловской области Станиславу Ионкину, которого подозревают в поджоге кафе "Полигон", где погибли 13 человек. Ярославский гарнизонный суд арестовал мужчину.

О решении суда сообщает РИА Новости.

"Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 5 января 2023 года", — заявили в суде.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 5 ноября. По предварительной информации, подозреваемый во время конфликта с посетителями заведения выстрелил в потолок из пиротехнического устройства. Из здания были эвакуированы 250 человек, 6 посетителей пострадали, 13 человек погибли.

Кроме того, СКР возбудил уголовное дело о халатности и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в отношении организаторов кафе.

Областная газета Свердловской области

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