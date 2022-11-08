Полицейские задержали трех мужчин, которые напали на курьера в Екатеринбурге

Сыщикам удалось оперативно установить личности и места проживания преступников. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали трех ранее судимых мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на курьера сервиса Яндекс.Еда. Каждому из нападавших грозит до 10 лет лишения свободы.

Преступление произошло вечером 6 ноября. В районе лесополосы на ул. Академика Ландау трое мужчин напали на молодого человека в спецодежде доставщика еды, который вез продукты в Академический район. Неизвестные, угрожая доставщику ножом, отобрали у него телефон и заказ.

Сыщикам удалось оперативно установить личности и места проживания преступников и задержать их.

Подозреваемыми оказались местные жители 1981, 1982 и 1989 годов рождения, неоднократно судимые за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков. При обыске в одной из квартир был найден нож, которым мужчины угрожали курьеру, похищенный телефон разбойники уже продали в комиссионном магазине.

Мужчины рассказали полицейским, что 6 ноября они отправились в Академический, чтобы забрать "закладку" с наркотиками, однако найти ее не смогли. Увидев проходящего мимо курьера, подозреваемые решили, что он и есть "закладчик". Угрожая ножом, молодого человека заставили показать телефон с перепиской в соцсетях, а затем начали обыскивать в надежде, что у него при себе были наркотики. Не найдя запрещенные препараты, преступники отобрали у доставщика телефон и продукты, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Полицейские также проверяют причастность мужчин к другим разбойным нападениям на территории Екатеринбурга. Пострадавших просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам 356-42-04 или 102 (02).