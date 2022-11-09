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Общество / Суды и криминал
9 ноября 2022, 12:03

В Екатеринбурге будут судить водителя, сбившего насмерть девочку

  Валерия Белякова
Скорая помощь

Смертельная авария на улице 2-й Новосибирской произошла 25 марта 2022 года. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сотрудники СКР завершили расследование уголовного дела о ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка. Материалы переданы в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Смертельная авария произошла 25 марта 2022 года на улице 2-й Новосибирской в Екатеринбурге. По данным следствия, водитель BMW двигался по дороге с явным превышением скорости — 118 км/ч. В этот момент со стороны улицы Эскадронной на 2-ю Новосибирскую начал поворачивать другой автомобиль — Мazda 3. Чтобы избежать столкновения, водитель BMW перестроился правее, не справился с управлением и выехал на остановку, где сбил ожидавшую автобус девочку. Ребенок погиб на месте до приезда скорой помощи. При этом мужчина изначально заявлял, что двигался по проезжей части со скоростью 60 км/ч. 

В СКР сообщили, что подозреваемый признал свою вину. При расследовании дела следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, провели очные ставки и ряд экспертиз. Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате СК России.

Напомним, накануне в дорожной аварии с пассажирским микроавтобусом в Екатеринбурге пострадали пять человек. 

Областная газета Свердловской области

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