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Общество / Суды и криминал
9 ноября 2022, 13:53

Бриттни Грайнер этапировали из СИЗО в колонию

Бриттни Грайнер

Посольство США и адвокаты американки должны получить уведомление по факту прибытия осужденной в колонию. Фото: сайт БК "УГМК"

Экс-баскетболистку БК "УГМК, гражданку США Бриттни Грайнер, осужденную за хранение наркотиков, отправили из СИЗО в колонию общего режима. Об этом рассказали ее адвокаты — Мария Благоволина и Александр Бойков.

"Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания. В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется", — передает слова защитников издание "Чемпионат".

Они также отметили, что посольство США и адвокаты американки должны получить уведомление по факту прибытия осужденной в колонию.

Напомним, спортсменку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. В ручной клади у нее обнаружили вейпы с подозрительной жидкостью, которая оказалась гашишным маслом. Данные подтверждены экспертизой.

4 августа суд приговорил баскетболистку к 9 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Сама Грайнер вину признала и добавила, что вейп с гашишным маслом привезла непреднамеренно.

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Областная газета Свердловской области

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