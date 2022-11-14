В Нижнем Тагиле задержали семейную пару, подозреваемую в изготовлении и продаже наркотиков

Супруги изготовили наркотик в лесном массиве около села Петрокаменское. Фото: Валерий Горелых

Полицейские Нижнего Тагила задержали семейную пару, которая подозревается в производстве и сбыте синтетического наркотика. В автомобиле супругов было обнаружено 2,3 килограмма мефедрона.

Правоохранители остановили на улице Авангардной машину Citroen, на которой передвигалась пара. В автомобиле были обнаружены предметы, прямо указывающие на противозаконную деятельность: наркотическое вещество, респираторы, посуда, реагенты, перчатки и другое оборудование.

Пару наркосбытчиков доставили в территориальный отдел полиции. Выяснилось, что оба задержанных уже имели проблемы с законом: мужчина был судим за хранение наркотиков, мошенничество и кражу, а его супруга — за умышленное причинение вреда здоровью.

"В беседе с полицейскими, глава семейства дал признательные показания, пояснив, что решил подработать "химиком-закладчиком". Реализуя преступный замысел, в интернете он приобрел химические реактивы, погрузил их в автомобиль и вместе с женой в лесном массиве около села Петрокаменское изготовил наркотик, который в дальнейшем супруги намеревались сбывать на территории города", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Главу семьи заключили под стражу, а его жена находится под подпиской о невыезде.