В Екатеринбурге суд рассмотрит апелляцию по делу об испорченной картине из Третьяковской галереи

Заседание в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга состоится сегодня. Фото: Павел Ворожцов

Верх-Исетский районный суд рассмотрит сегодня апелляцию защиты бывшего охранника Ельцин Центра, пририсовавшего глаза на картине Анны Лепорской "Три фигуры".

"Заседание сегодня запланировано на 14:00, мы добиваемся отмены приговора", — сообщил "Областной газете" защитник Александра Васильева Алексей Бушмаков.

Юрист просит назначить минимальный штраф. Адвокат настаивает на том, что вынесенный ранее приговор мировой судьей участка № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга является достаточно жестким по отношению к его подзащитному. Из-за состояния здоровья Александру Васильеву сложно выполнять обязательные работы, к 180 часам которых он был приговорен за порчу картины, принадлежащей Третьяковской галерее. У мужчины III группа инвалидности и хронические заболевания, сообщал ранее адвокат.

Напомним, в декабре 2021 года Александр Васильев поставил точки на картине Анны Лепорской "Три фигуры". Полотно экспонировалось на выставке в Ельцин Центре, где Васильев работал охранником. Галерея оценила причиненный ущерб картине в 250 тысяч рублей. Ее отреставрировали за счет страховой компании.