На Среднем Урале вынесен приговор вербовщику террористов. Видео

Сторонник террористической организации приговорен судом к 16 годам колонии строгого режима. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области

Центральный окружной военный суд вынес приговор стороннику международной террористической организации. 22-летний иностранец был задержан в Свердловской области в ходе спецоперации сотрудниками ФСБ, сообщает пресс-служба ведомства.

Осужденный — выходец из Центральной Азии. Молодой человек состоял в запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Иностранец прошел обучение у экстремистов. На Среднем Урале он занимался вовлечением в организацию новых людей. Их вербовали для работы МТО в Сирийской Арабской Республике.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.

Задержали мужчину в декабре 2021 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" и ст. 205.3 УК России "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Материалы рассматривал Центральный окружной военный суд. 22-летний фигурант был признан виновным и приговорен к 16 годам заключения в колонии строгого режима.

Напомним, ранее ФСБ пресекла теракт в Екатеринбурге. 47-летний житель готовился взорвать административное здание в Кировском районе.

*Хайят Тахрир аш-Шам — признана террористической организацией и запрещена на территории РФ.