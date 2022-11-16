Испортивший картину "Три фигуры" екатеринбуржец готов оплатить штраф вместо обязательных работ

Александр Васильев готов оплатить штраф из своих накоплений. Фото: Павел Ворожцов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение апелляции по делу об испорченной картине из Третьяковской галереи. Защита Александра Васильева просит отменить приговор в 180 часов обязательных работ, который ему вынес мировой судья за вандализм.

"Мы полагаем, что есть основания к снижению наказания и назначения штрафа. Мой подзащитный по состоянию здоровья не сможет выполнять обязательные работы. Штраф он смог бы выплатить, так как у него есть кое-какие накопления, справку мы предоставляли в уголовное дело о наличии денежных средств на его счетах. А фактически дело можно было бы и прекратить, поскольку никаких серьезных последствий оно не возымело", — рассказал "Областной газете" адвокат Алексей Бушмакин.

Защитник ссылается на то, что у его клиента подорвано здоровье. Мужчина является инвалидом III группы. Служил в Афганистане и Чечне, где получил контузию. Александр Васильев еще раз извинился за свой проступок. Ранее он уже признал свою вину и раскаялся. Бывший охранник Ельцин Центра рассказал, что глаза на картине "Три фигуры" Анны Лепорской он пририсовал без злого умысла.

Также по инициативе суда в качестве эксперта была допрошена искусствовед Галина Шарко. Она пояснила, что фактически картина не была испорчена, а ее художественная ценность не пострадала.

"Она заявила, что картина не была обезображена. Статья, по которой судили моего подзащитного, она предполагает порчу. Картина не пострадала, ее художественные свойства не уменьшились. Также специалист отметила, что картина явно подорожала, а сама автор приобрела известность. До этого все Лепорскую знали в качестве керамиста, расписывающего фарфоровые чашки на Ленинградском заводе, а сейчас ее все знают как последовательницу Казимира Малевича. Вредных последствий не было установлено, на наш взгляд. Так как действия Васильева не привели к порче и обезображиванию, состав преступления отсутствует", — уточнил защитник.

Решение по апелляционной жалобе суд вынесет 18 ноября.

Напомним, инцидент с порчей картины, принадлежащей Третьяковской галерее, произошел в Ельцин Центре в декабре 2021 года. Галерея оценила ущерб в четверть миллиона рублей, который был покрыт за счет страховой компании.