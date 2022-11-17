Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который выстрелил в лицо бездомному

Стрелку грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники полиции Железнодорожного района Екатеринбурга задержали 37-летнего мужчину, который выстрелил из страйкбольного автомата в лицо бездомному.

В начале недели в полицию поступило сообщение, что в ГКБ № 23 доставлен пожилой мужчина с серьезной травмой глаза. По информации врачей, он уже не сможет видеть. Пострадавший пояснил сотрудникам полиции, что он бездомный. В день происшествия находился в подъезде дома на ул. Бебеля. Одному из жильцов это не понравилось, он взял у себя в квартире страйкбольный автомат, несколько раз выстрелил в бездомного и попал пластиковым шариком ему в лицо.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось установить личность стрелка и задержать его. Подозреваемый работает водителем, ранее он был судим за хранение наркотиков. Мужчина рассказал сотрудникам МВД, что разозлился на бездомного, однако, когда стрелял, намеревался попасть маргиналу в ноги.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы. Подозреваемого поместили под стражу.