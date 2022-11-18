Суд оправдал екатеринбуржца, нарисовавшего глаза на картине из Третьяковской галереи

Суд оправдал Александра Васильева. Фото: Павел Ворожцов

Верх-Исетский суд Екатеринбурга оправдал Александра Васильева, который нарисовал глаза на картине Анны Лепорской "Три фигуры", принадлежащей Третьяковской галерее. Дело прекращено, сообщил "Областной газете" адвокат Алексей Бушмаков.

"Это приятный исход дела, фактически мы просили снизить наказание. В прениях я говорил, что состава преступления нет и дело можно прекратить. Вызванный в суд эксперт подтвердил, что не было никакого обезображивания картины и признаков порчи", — уточнил юрист, отстаивающий интересы Александра Васильева.

Ранее решением мирового судьи участка № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Васильев был приговорен к 180 часам обязательных работ по статье "Вандализм". Защита осужденного подала апелляцию в суд высшей инстанции, настаивая на штрафе. По словам Алексея Бушмакова, его подзащитный не смог бы отработать положенные часы по состоянию здоровья — мужчина является инвалидом III группы.

После вступления в силу оправдательного приговора по апелляции Васильеву не придется выполнять обязательные работы.

При этом за потерпевшей стороной остается право подачи кассационной жалобы.

Напомним, Александр Васильев нарисовал глаза на картине ученицы Казимира Малевича в декабре 2021 года. Полотно "Три фигуры" экспонировалось в Ельцин Центре, где мужчина работал охранником. Осужденный раскаялся в поступке и принес извинения Третьяковской галерее.