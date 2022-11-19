Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в серии уличных грабежей

Задержанный оказался 19-летним жителем Троицка. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В областном центре Среднего Урала задержан житель Троицка (Челябинская область), подозреваемый в серии нападений на прохожих и хищении у них денег. Полиция разыскивает потерпевших, сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Задержали злоумышленника сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 Ленинского района Екатеринбурга. По данным сыщиков, в полицию стала поступать информация, что в торговом центре на 8 Марта и в районе перекрестка 8 Марта — Ленина неизвестный угрожает прохожим и отбирает у них деньги. Подозреваемый обращался на улице к случайным встречным и просил у них деньги якобы на проезд. При этом выбирал в основном людей неспортивного вида, которые не могли дать отпор. В случае отказа реагировал агрессивно, начинал запугивать потерпевших.

"Подавив волю жертвы, он либо забирал наличные, либо заставлял переводить средства на карту", — уточнили в УВМД.

По имеющимся приметам оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель челябинского города Троицка. В Екатеринбурге он жил на съемной квартире, которую арендовал посуточно.

В день задержания злоумышленника в полицию обратились двое пострадавших студентов колледжей. Они написали заявления, опознали обидчика и сообщили, что у одного из них он забрал 4,5 тысячи, у второго — 1 тысячу рублей. Также сыщикам удалось выяснить, что 7 ноября подозреваемый заставил 20-летнего молодого человека перевести ему на счет 21,5 тыс. рублей.

Задержанный помещен под стражу, в отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья". Если вина южноуральца будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сыщики устанавливают иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Всех, кто пострадал от действий задержанного, в полиции просят обращаться по телефонам 8 (343) 356-42-05 или 102 (02).

Ранее полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который выстрелил в лицо бездомному из страйкбольного автомата.