Екатеринбургский суд отказал осужденному киллеру из Литвы в смягчении наказания

До переезда в Свердловскую область киллер несколько лет находился в розыске Интерпола. Фото: Алексей Кунилов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга по требованию прокурора отказал гражданину Литвы Ромасу Замольскису в смягчении наказания. В июне 2016 года он был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Напомним, Ромаса Замольскиса осудили за покушение на совершение убийства общественно опасным способом в составе ОПГ, совершение грабежей, разбойного нападения, хранение, перевозку, ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. До переезда в Свердловскую область киллер несколько лет находился в розыске Интерпола. В Литве ему было предъявлено обвинение в 8 убийствах, в числе его жертв были полицейский и инкассатор. На Урале Ромас Замольскис вступил в банду.

Сотрудник свердловской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и представитель колонии, где отбывает наказание гражданин Литвы, заявили суду о нецелесообразности смягчения наказания. По их словам, за время нахождения в колонии Ромасу Замольскису было назначено четыре дисциплинарных взыскания, при этом он не получил ни одного поощрения; а свою вину в совершении преступлений осужденный так и не признал.

"Чкаловский районный суд Екатеринбурга, согласившись с позицией прокурора, отказал в удовлетворении ходатайства о замене осужденному наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания. Постановление суда не вступило в законную силу", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.