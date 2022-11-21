Мошенники, выдававшие себя за силовиков и работников банков, похитили у свердловчан 137 млн рублей

Полицейские напоминают, что настоящие силовики и работники банков никогда не звонят гражданам по вопросам денежных операций. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

В период с января по октябрь 2022 года на Среднем Урале было возбуждено 3 806 уголовных дел по факту мошенничества. Аферисты, которые представлялись сотрудниками ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры и работниками банков, похитили у доверчивых свердловчан 137 млн рублей.

С начала года в регионе зарегистрировали 145 эпизодов обмана граждан лжесотрудниками силовых структур. Если за весь 2021 год в Свердловской области ущерб от мошеннических действий составил 1 млрд 200 млн рублей, то за 10 месяцев нынешнего года этот показатель составляет 1 млрд 150 млн рублей.

Как рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, чаще всего аферисты запугивают "клиента" сообщением о том, что на его имя якобы берется кредит, после чего они призывают жертву "защитить свои сбережения". Затем мошенники подключают псевдоспециалистов банковской сферы и правоохранительных ведомств, которые требуют срочно перевести деньги на указанный счет либо взять кредит и осуществить серию транзакций в пользу аферистов.

Полицейские напоминают, что настоящие силовики и работники банков никогда не звонят гражданам по вопросам денежных операций.

Также, по словам Валерия Горелых, часто телефонные аферисты звонят из других государств, включая территорию Украины. С одним из мошенников-украинцев связан курьезный случай.

"Мужчина, которому поступил звонок от неизвестного, понял, что его хотят "развести", и задал звонившему простой вопрос: "Крым чей?" Реакция была — хоть ролик для "Ералаша" снимай. Любитель чужих денег стал юлить, как "уж на сковородке", и всячески избегать ответа на поставленный вопрос. Дело закончилось тем, что в конце "доброжелатель" стал угрожать России скорой расправой, спешно бросил трубку, дав таким образом понять, что он является сторонником националистов. С тех пор, если тому гражданину поступают подобного рода звонки мошенников, он всегда задает этот простой вопрос. Говорят, жертвой аферистов смекалистый молодой человек так и не стал", — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.