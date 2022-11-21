Кибермошенникам из екатеринбургской группировки Lurk смягчили наказание

Участникам группировки смягчили наказание из-за истечения сроков давности привлечения по двум статьям УК РФ. Фото: Павел Ворожцов

Свердловский областной суд рассмотрел 26 апелляционных жалоб участников хакерской группировки Lurk из Екатеринбурга. Информацию журналисту "Областной газеты" подтвердили в пресс-службе суда.

"У 18 осужденных истекли сроки давности уголовного преследования по ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") и ст. 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ"). Козловский, Попов, Кобыльский, Виноградов, Мельник, Еремин, Борисенко, Габдульянов, Галяутдинов, Гуляев, Рякина, Савенков, Сапегин, Сафонов, Селиванов, Тесленко, Федоров, Чантурия освобождены от наказания в этой части", — уточнили в пресс‑службе облсуда.

Окончательно Козловскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 4 месяца, Попову — 12 лет 8 месяцев, Кобыльскому — 12 лет 8 месяцев. Наказание осужденные отбывают в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы. К срокам от 5 до 8,5 лет с отбыванием наказания в колониях общего режима с ограничением свободы в 6 месяцев окончательно приговорены остальные участники Lurk.

Также суд снял арест на екатеринбургскую квартиру лидера группировки Константина Козловского, поскольку это его единственное жилье в собственности.

Напомним, приговор хакерам Lurk в феврале 2022 года вынес Кировский суд Екатеринбурга. Участники группировки были признаны виновными по нескольким статьям, связанным с мошенничеством в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, созданием и использованием вирусных программ, неправомерным доступом к компьютерной информации крупных компаний. Также хакеры проникли в базу информации аэропорта "Кольцово".

Напомним, что апелляционные жалобы на приговор участники Lurk подали летом 2022 года.