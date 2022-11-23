Темы дня

Общество / Суды и криминал
23 ноября 2022, 12:34

Суд Екатеринбурга направил на принудительное лечение сиделку, избившую 95-летнюю женщину

суд

Решение суда не вступило в законную силу. Фото: Алексей Кунилов

Сиделке грозило до 7 лет лишения свободы. Однако Кировский районный суд Екатеринбурга решил направить ее в специализированное медицинское учреждение на принудительное лечение.

Как напомнили в прокуратуре Свердловской области, 63-летняя сиделка обвинялась в истязании 95-летней женщины, находящейся в беспомощном состоянии (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ). Было установлено, что в августе 2021 года она не менее 10 раз тапочкой ударила пенсионерку, за которой должна была ухаживать, по голове. Затем схватила ее за волосы, повалила на пол и нанесла 13 ударов ногами по туловищу и рукам, после чего протащила пострадавшую до кровати.

Как показала специализированная судебно-психиатрическая экспертиза, обвиняемая страдает психическим расстройством. В связи с этим она не осознавала опасность своих действий. На основе этих данных судом было вынесено решение о принудительном лечении свердловчанки. Постановление не вступило в законную силу.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.11.2022, 16:00 / Общество
МЧС предупредило свердловчан о сильном снеге и гололеде 24 ноября
23.11.2022, 15:50 / Общество
Сотрудники ГИБДД Артемовского пришли на помощь свердловчанам в морозную погоду
23.11.2022, 15:01 / Общество
Владимир Якушев провел рабочую встречу с Александром Козловым
23.11.2022, 14:23 / Экономика
Кабмин РФ смягчил условия использования грантов для мобилизованных сельхозпроизводителей
23.11.2022, 13:41 / Общество
На Среднем Урале выявили 260 новых случаев COVID-19