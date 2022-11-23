Суд Екатеринбурга направил на принудительное лечение сиделку, избившую 95-летнюю женщину

Решение суда не вступило в законную силу. Фото: Алексей Кунилов

Сиделке грозило до 7 лет лишения свободы. Однако Кировский районный суд Екатеринбурга решил направить ее в специализированное медицинское учреждение на принудительное лечение.

Как напомнили в прокуратуре Свердловской области, 63-летняя сиделка обвинялась в истязании 95-летней женщины, находящейся в беспомощном состоянии (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ). Было установлено, что в августе 2021 года она не менее 10 раз тапочкой ударила пенсионерку, за которой должна была ухаживать, по голове. Затем схватила ее за волосы, повалила на пол и нанесла 13 ударов ногами по туловищу и рукам, после чего протащила пострадавшую до кровати.

Как показала специализированная судебно-психиатрическая экспертиза, обвиняемая страдает психическим расстройством. В связи с этим она не осознавала опасность своих действий. На основе этих данных судом было вынесено решение о принудительном лечении свердловчанки. Постановление не вступило в законную силу.