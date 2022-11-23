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Общество / Суды и криминал
23 ноября 2022, 17:00

Администрация Талицкого ГО возместит ущерб ребенку за нападение безнадзорной собаки

деньги

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района. Фото: Алексей Кунилов

По решению суда администрация Талицкого ГО заплатит 30 тысяч пострадавшему ребенку. Несовершеннолетнего укусила бездомная собака.

Инцидент произошел этим летом. Мальчик гулял с другом, когда на него напала бродячая собака. Животное укусило ребенка за ногу.

По данным прокуратуры Свердловской области, муниципальный контракт на отлов собак был заключен. Однако фактически агрессивных животных не отлавливали — администрация, как заказчик, деятельность подрядчика не контролировала. В связи с этим надзорное ведомство направило исковое заявление о возмещении морального вреда пострадавшему в Талицкий районный суд.

Суд удовлетворил исковые требования, взыскав с властей муниципалитета 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

Ранее "Областная газета" рассказывала о свердловчанке, которая взыскала более 50 тысяч рублей с хозяина напавшей на нее собаки.

Областная газета Свердловской области

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