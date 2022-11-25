Полиция и ФСБ задержали в Алапаевске 16-летнего лжеминера

Школьник из Алапаевска "заминировал" по телефону несколько школ в России. Фото: Галина Соловьева

Ученик 9 класса алапаевской школы подозревается в серии ложных минирований учебных заведений с мая по сентябрь 2022 года. Несовершеннолетнего злоумышленника выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области совместно с ФСБ, сообщает руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По предварительным данным силовиков, школьник познакомился в социальных сетях с неизвестным под псевдонимом Шимо. Новый знакомый рассказал подростку, как можно нарушить работу городских учреждений. После чего юноша с личного телефона позвонил с ложной информацией о минировании в учебное заведение Оренбурга.

"Эвакуация людей, действия силовиков и резонанс в прессе вскоре воодушевили подростка на новые "подвиги". В качестве новых объектов для издевательств он выбрал шесть школ города Чехов Московской области, а также образовательные учреждения Алапаевского района, включая школу, в которой обучался сам. Мотивом диких противоправных поступков стало желание таким образом развлечься. Однако использование современных программ VPN и TOR-браузера, применявшихся в этой криминальной схеме, не помогли старшекласснику остаться инкогнито. Сотрудники полиции и ФСБ вскоре вычислили и задержали его, возбудив уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ", — отметил полковник Горелых.

Подросток сознался в содеянном и стал сотрудничать со следствием. Сейчас подозреваемый в лжеминировании находится под подпиской о невыезде. О школьнике известно, что он воспитывается матерью, у него есть три брата и сестра. Семья не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В случае если вина 16-летнего подозреваемого будет доказана, ему грозит уголовная ответственность: лишение свободы на срок до 5 лет или крупный денежный штраф.

Напомним, ранее на Среднем Урале был вынесен приговор вербовщику террористов.