Свердловчанин отсудил у РЖД два миллиона рублей за травму на производстве

Свердловчанин из-за травмы на производстве стал инвалидом II группы бессрочно. Фото: Алексей Кунилов

Бывший сотрудник железной дороги после получения травмы на производстве отсудил компенсацию морального вреда у своего экс-работодателя — РЖД. Мужчина лишился обеих голеней из-за несчастного случая на путях, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Травму свердловчанин получил в апреле 2021 года в районе станции Уфимка Ачитского района. Мужчина ехал к месту работы на электричке, но заговорился с другом и проехал свою остановку. Он вышел на следующей и пошел в обратную сторону пешком.

"В какой-то момент он получил железнодорожную травму — ампутацию обеих голеней. Установить механизм получения травмы оказалось невозможным из-за частичной потери памяти пострадавшим, отсутствием очевидцев происшествия, а также видеонаблюдения", — отметили в пресс-службе облсуда.

Пострадавшему потребовалось длительное лечение и реабилитация. Мужчина учился ходить на протезах. Ему была присвоена вторая группа инвалидности бессрочно.

Работодатель признал произошедшее со своим сотрудником несчастным случаем. Посчитав, что причиной стали непреднамеренные действия мужчины, которые привели к травме.

Семья потерпевшего решила взыскать с компании компенсацию морального вреда. Супруги подали иск в Красноуфимский районный суд к ОАО "РЖД". В пользу пострадавшего просили взыскать 3 миллиона рублей, в пользу его жены — 700 тысяч рублей и по 150 тысяч рублей в пользу каждого ребенка. Суд удовлетворил требования частично и обязал железнодорожную компанию выплатить истцам 2 миллиона рублей. Ответчики не согласились с вынесенным решением и обжаловали его в Свердловском областном суде. Юристы РЖД требовали снизить размер суммы морального вреда, настаивая, что их бывший сотрудник нарушил правила безопасности на ж/д путях. Областной суд рассмотрел материалы дела и счел размер компенсации разумной, оставив решение Красноуфимского районного суда без изменений. Оно вступило в законную силу.

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