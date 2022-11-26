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Общество / Суды и криминал
26 ноября 2022, 16:31

Полиция призывает екатеринбуржцев сдать незаконное оружие и получить вознаграждение

  Валерия Белякова
Закон и оружие

Размер вознаграждения зависит от категории оружия. Фото: Алексей Кунилов

В УМВД Екатеринбурга жителям обещают вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Для этого горожане могут обратиться в территориальные отделы полиции.

Стоимость сданного оценит специальная комиссия. Сумма вознаграждения будет зависеть от категории оружия, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Размер вознаграждения:

1. Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды) за 1 шт. — 4 500 руб.

2. Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) за 1 шт. — 900 руб.

3. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом за 1 шт. — 3 300 руб.

4. Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) за 1 шт. — 600 руб.

5. Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие за 1 шт. — 2 000 руб.

6. Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) — 400 руб.

7. Оружие самообороны, газовое оружие за 1 шт. — 1 000 руб.

8. Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 Дж за 1 шт. — 600 руб.

9. Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под огнестрельное оружие за 1 шт. — 2 000 руб.

10. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом за 1 шт. — 20 руб.

11. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм за 1 шт. — 7 руб.

12. Боеприпасы к гладкоствольному оружию за 1 шт. — 7 руб.

13. Взрывчатые вещества и порох за 100 граммов — 600 руб.

14. Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские снаряды за 1 шт. — 2 600 руб.

15. Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, электродетонаторы и другие за 1 шт. — 600 руб.

16. Детонирующие и огнепроводные шнуры за 1 метр — 150 руб.

В полиции напомнили, что в России запрещены незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготовление и небрежное хранение огнестрельного оружия. За нелегальный оборот предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее полиция Ирбита направила в суд уголовное дело, которое возбудили в отношении местного жителя за хранение взрывчатых веществ.

Областная газета Свердловской области

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